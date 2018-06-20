Ещё
Болельщики поздравили Сигурдссона
Далее:
Читайте также:
Найти
ЧМ по футболу 2018
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Легкая атлетика
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Биатлон
Волейбол
Гандбол
Лыжный спорт
Видео
Фото
Статьи
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В Ростове-на-Дону болельщики исполнили хаку для Рагнара Сигурдссона
RT на русском
6 часов назад
Комментарии
Защитника сборной Исландии и игрока ФК «Ростов» Рагнара Сигурдссона болельщики поздравили с днём рождения флешмобом. Они исполнили так называемую хаку — боевой клич викингов, которым исландские фанаты прославились на Евро-2016.
RT на русском: последние новости
Тренер Сантуш сравнил Роналду с хорошим портвейном
Дзагоев может начать тренироваться в общей группе сборной России до начала плей-офф ЧМ-2018
Болельщики прибывают на стадион «Фишт» перед матчем сборных Португалии и Испании
Комментарии
Ещё 5 источников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
12
Суарес помог сборной России
51
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
5
Украинец поплатился за выходку на матче с Россией
87
Скончался Биг Ван Вейдер
6
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол
ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол
ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол
ЧМ по футболу 2018
03:04
Роналду превзошел Черышева, но зрители звали Месси
Футбол
Статьи
00:44
Роналду расстроил Черышева
Футбол
ЧМ по футболу 2018
00:24
Тренер сборной Египта объяснил победу России
Футбол
ЧМ по футболу 2018
00:37
В Москве фанаты под «Катюшу» раскачали вагон метро
ЧМ по футболу 2018
Футбол
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение