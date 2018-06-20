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Болельщики поздравили Сигурдссона
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В Ростове-на-Дону болельщики исполнили хаку для Рагнара Сигурдссона 

RT на русском 6 часов назад
Защитника сборной Исландии и игрока ФК «Ростов» Рагнара Сигурдссона болельщики поздравили с днём рождения флешмобом. Они исполнили так называемую хаку — боевой клич викингов, которым исландские фанаты прославились на Евро-2016.
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