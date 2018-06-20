Болельщики поздравили Сигурдссона

В Ростове-на-Дону болельщики исполнили хаку для Рагнара Сигурдссона

Защитника сборной Исландии и игрока ФК «Ростов» Рагнара Сигурдссона болельщики поздравили с днём рождения флешмобом. Они исполнили так называемую хаку — боевой клич викингов, которым исландские фанаты прославились на Евро-2016.