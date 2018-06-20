Украинец поплатился за выходку на матче с Россией

По словам его пресс-секретаря Ульяны Солоповой, сегодня Мосгорсуд постановил, что поступок гражданина Украины по фамилии Кравченко является административным правонарушением, и наказал его штрафом в размере семи тысяч рублей.

Также суд запретил Кравченко в течение шести месяцев бывать на официальных спортивных мероприятиях.

Солопова отметила, что украинец полностью признал свою вину, и уточнила, что его дело — до сих пор единственное против фаната, что поступило в суды Москвы за время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Матч открытия мундиаля Россия — Саудовская Аравия состоялся на столичном стадионе «Лужники» 14 июня. Хозяйка первенства победила со счетом 5:0.