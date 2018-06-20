Россияне начали активно скупать российские флаги

Успехи сборной России спровоцировали ажиотажный спрос на атрибутику

Сборная России успешно начала чемпионат мира по футболу и даже уже обеспечила себе выход в плей-офф, и это тут же спровоцировало ажиотажный спрос на российские флаги, футболки и шарфы с символикой страны.

Спрос на флаги вырос на треть. Причем россияне активно пользуются всевозможными сервисами из серии "из рук в руки".

Лидируют города, где проходят футбольные матчи. Популярный интернет-сервис объявлений Avito зафиксировал увеличение спроса на 800 процентов в Калининграде , на 600 процентов в Ростове-на-Дону и на 216 процентов в Волгограде

Успехи нашей футбольной сборной подогрели интерес к футболкам с именами игроков. В среднем по стране интерес вырос почти в пять раз. Из городов лидируют Москва (в девять раз) и Санкт-Петербург (в пять раз). А сразу после победы России над Саудовской Аравией появились футболки со счетом 5:0.

Помимо традиционных сувениров у болельщиков появился еще один фаворит — волк Забивака, ставший главным символом чемпионата мира. Наибольшая активность в поиске маскота зарегистрирована среди жителей Казани (увеличилась на 225 процентов), Калининграда (на 80 процентов) и Самары (на 60 процентов).

Также фанатам футбола предлагают пивные бокалы со светодиодами, выпущенные к матчу открытия, билеты и эксклюзивные значки.

В Москве после победы сборной кто-то не пожалел выставить на продажу мяч, подписанный перед церемонией предварительной жеребьевки легендарным бразильским нападающим Роналдо.