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Россияне начали активно скупать российские флаги
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Успехи сборной России спровоцировали ажиотажный спрос на атрибутику 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборная России успешно начала чемпионат мира по футболу и даже уже обеспечила себе выход в плей-офф, и это тут же спровоцировало ажиотажный спрос на российские флаги, футболки и шарфы с символикой страны.
Спрос на флаги вырос на треть. Причем россияне активно пользуются всевозможными сервисами из серии "из рук в руки".
Лидируют города, где проходят футбольные матчи. Популярный интернет-сервис объявлений Avito зафиксировал увеличение спроса на 800 процентов в Калининграде, на 600 процентов в Ростове-на-Дону и на 216 процентов в Волгограде.
Успехи нашей футбольной сборной подогрели интерес к футболкам с именами игроков. В среднем по стране интерес вырос почти в пять раз. Из городов лидируют Москва (в девять раз) и Санкт-Петербург (в пять раз). А сразу после победы России над Саудовской Аравией появились футболки со счетом 5:0.
Помимо традиционных сувениров у болельщиков появился еще один фаворит — волк Забивака, ставший главным символом чемпионата мира. Наибольшая активность в поиске маскота зарегистрирована среди жителей Казани (увеличилась на 225 процентов), Калининграда (на 80 процентов) и Самары (на 60 процентов).
Также фанатам футбола предлагают пивные бокалы со светодиодами, выпущенные к матчу открытия, билеты и эксклюзивные значки.
В Москве после победы сборной кто-то не пожалел выставить на продажу мяч, подписанный перед церемонией предварительной жеребьевки легендарным бразильским нападающим Роналдо.
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