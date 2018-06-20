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ЦСКА пополнился игроком сборной Исландии
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ЦСКА объявил о переходе футболиста сборной Исландии Магнуссона 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Защитник сборной Исландии по футболу и английского "Бристоль Сити" Хердур Магнуссон перешел в российский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
"Сегодня армейский клуб подписал с "Бристолзащитника ь Сити" соглашение о переходе сборной Исландии Магнуссона, — говорится в сообщении. — Контракт с самим игроком будет подписан в ближайшее время".
В сезоне-2017/18 Магнуссон провел 25 игр и отметился одной голевой передачей в чемпионшипе (втором английском дивизионе). Сейчас футболист выступает за сборную Исландии на чемпионате мира.
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