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Песков рассказал о реакции Путина на победу сборной
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Песков рассказал о реакции Путина на победу нашей сборной 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава государства был рад, что российская команда победила египетскую в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.
На вопрос о реакции Владимира Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил:
"Как и вся наша страна, весьма позитивно". "Очень дорогая для всех нас победа, очень радостная, — сказал он. — Президент, конечно, тоже был рад".
Как рассказал Песков, Путин не смотрел сам матч: как раз летел из Минска в Москву. "Как только спустился с трапа, ему доложили о результатах", — уточнил представитель Кремля.
"Черчесову он, по-моему, на этот раз не звонил или, может, я об этом не знаю", — уточнил пресс-секретарь главы государства.
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