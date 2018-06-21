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Головин сядет на лавку
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Хиддинк: в Европе Головин наверняка сядет на лавку 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк оценил перспективы полузащитника московского ЦСКА Александра Головина в зарубежном чемпионате, сообщает "Советский спорт".
В эфире "Матч ТВ" тренер прокомментировал игровые возможности нападающего Артема Дзюбы и Головина, отметив, при каких условиях молодому армейскому полузащитнику нужно уезжать за границу.
"Если российские игроки не будут играть против сильнейших, то они будут терять в мастерстве. Мне нравятся игроки сборной России: Дзюба, он высокий и с хорошей техникой, отлично выглядит Головин", — заявил Хиддинк.
Интерес к хавбеку ЦСКА проявляет туринский "Ювентус". Клуб уже сделал первое предложение по полузащитнику в размере €17 млн Накануне появилась информация об интересе лондонского "Челси" интересе к Головину.
Ранее Головин приступил к изучению английского языка.
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