Головин сядет на лавку

Хиддинк: в Европе Головин наверняка сядет на лавку

В эфире "Матч ТВ" тренер прокомментировал игровые возможности нападающего Артема Дзюбы и Головина, отметив, при каких условиях молодому армейскому полузащитнику нужно уезжать за границу.

"Если российские игроки не будут играть против сильнейших, то они будут терять в мастерстве. Мне нравятся игроки сборной России: Дзюба, он высокий и с хорошей техникой, отлично выглядит Головин", — заявил Хиддинк.

Интерес к хавбеку ЦСКА проявляет туринский "Ювентус". Клуб уже сделал первое предложение по полузащитнику в размере €17 млн Накануне появилась информация об интересе лондонского "Челси" интересе к Головину.

Ранее Головин приступил к изучению английского языка.