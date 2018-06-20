«Скандал был чудовищный!»: названа причина ухода Уткина

«Скандал был чудовищный!»: названа причина спешного ухода Уткина с Первого канала

Любители футбола знают, как ценен толковый комментатор во время матча. Интеллект, остроумие, понимание игры — здесь все важно. При этом с Первого канала только что ушли два признанных эксперта.

Информацию о том, что спортивный журналист Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ по футболу, Первый канал распространил 9 июня.

"Мне бы очень не хотелось проехать мимо такого события у себя на родине. Так получилось, что я проскочил мимо Олимпиады — у меня были проблемы с голосовыми связками. И если за эти четыре года я бы еще пропустил чемпионат мира, наверное, это был бы повод задуматься о карме. А я о карме обычно не думаю, потому что в эти вещи не верю. Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни", — заявил тогда Уткин.

Он успел поработать во время матча Испания — Португалия. А спустя несколько дней пришло сообщение, что комментатора в эфире Первого канала больше не будет.

"Вы, конечно же, хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать мое право, а я хочу об этом не говорить. Прошу вас не беспокоить меня звонками и сохранять мою приватность. Я продолжу говорить о ЧМ так, как этого захочу и сочту нужным, у себя в соцсетях и на канале в YouTube. Это все", — коротко сообщил Василий.

Первый канал от официальных комментариев на этот счет отказался. Однако в коридорах спортивной редакции Первого канала судачат, будто тренер нашей сборной Станислав Черчесов был очень возмущен, что Уткин критикует в эфире методику его работы с командой и тактические приемы. Черкесов, говорят, позвонил "на самый верх" и заявил якобы прямым текстом, что не желает больше слышать "слишком умного" комментатора-критикана. "Скандал был страшный!" — заверил собеседник корреспондента Dni.Ru . — Все на ушах стояли, ибо не знали, кем заменить Уткина".

А вот по поводу ухода бывшего наставника российской сборной по футболу Леонида Слуцкого представители Первого канала высказываются более определенно. "Контракт с ним был изначально рассчитан до 20 июня, поскольку Леонид Слуцкий заранее сообщил о своих планах — он занят с 21-го", — сообщили Dni.Ru в пресс-службе телеканала. "К сожалению для меня, я заканчиваю работу на Первом канале, потому что необходимо приступить к другой деятельности, — заявил Слуцкий, комментируя важный для сборной России матч. — Всем известно, что я уезжаю работать". Напомним, что Слуцкий является главным наставником голландского "Витесса" и должен провести первую тренировку 24 июня.