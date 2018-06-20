Ещё
Президент Португалии покатался в московском метро
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент Португалии покатался в московском метро 

ТВ Центр 4 часа назад
Фото: ТВ Центр
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза смог в метро увидеть радость российских болельщиков от победы футбольной сборной над командой Египта. О поездке в Московском метро он рассказал на встрече с Владимиром Путиным.
Об этом Марселу Ребелу ди Соза рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает TVC.RU.
По его словам, в метро он увидел радость российских болельщиков.
"Вчера я предпринял прогулку по Москве. Спустился в ваш метрополитен и обнаружил там огромное количество русских болельщиков, которые были просто счастливы по поводу игры", — рассказал он.
Накануне сборная России играла с командой Египта. Подопечные Станислава Черчесова обыграли египтян со счетом 3:1.
ТВ Центр: последние новости
Путин поблагодарил болельщиков ЧМ-2018 ЧМ-2018: гол Роналду принес Португалии победу над Марокко Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду расстроил Черышева18
Украинец поплатился за выходку на матче с Россией82
Российский ресторан возмутил британского футболиста140
Российский фанат непозволительно повел себя с журналисткой7
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ5
Видео
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:04
Роналду превзошел Черышева, но зрители звали Месси
Футбол Статьи
00:44
Роналду расстроил Черышева
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:24
Тренер сборной Египта объяснил победу России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:37
В Москве фанаты под «Катюшу» раскачали вагон метро
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Мацуев и Боярский охрипли от радости на трибуне
Футбол Волейбол
00:31
Украинец поплатился за выходку на матче с Россией
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
04:48
Мексиканец пропал в Москве после встречи с россиянкой
ЧМ по футболу 2018 В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение