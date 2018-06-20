Президент Португалии покатался в московском метро

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза смог в метро увидеть радость российских болельщиков от победы футбольной сборной над командой Египта. О поездке в Московском метро он рассказал на встрече с Владимиром Путиным

Об этом Марселу Ребелу ди Соза рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает TVC.RU

По его словам, в метро он увидел радость российских болельщиков.

"Вчера я предпринял прогулку по Москве. Спустился в ваш метрополитен и обнаружил там огромное количество русских болельщиков, которые были просто счастливы по поводу игры", — рассказал он.