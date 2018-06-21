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Тренеру сборной Египта нашли новое место работы
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Тренер сборной Египта может возглавить сборную Алжира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной Египта Эктор Купер может возглавить сборную Алжира после чемпионата мира, сообщает ТАСС.
В Алжире недовольны работой Рабаха Маджера, местного тренера, который не смог вывести национальную сборную в финальную часть чемпионата мира 2018. Об этом сообщает издание "Аль-Баляд".
Теперь в Алжире рассматривают кандидатуру Эктора Купера, который вывел сборную Египта в финальную часть турнира впервые за 28 лет.
На мундиале сборная Египта уже лишилась шансов выйти в плей-офф. Команда проиграла сборной Уругвая со счетом 0:1 и сборной России со счетом 1:3. Последний матч Египет сыграет с Саудовской Аравией 25 июня в Волгограде.
По информации СМИ, главный тренер сборной Египта покинет свой пост после турнира.
Ранее Салах высказался о конфликте в сборной Египта.
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