Тренеру сборной Египта нашли новое место работы

Тренер сборной Египта может возглавить сборную Алжира

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер может возглавить сборную Алжира после чемпионата мира, сообщает ТАСС

В Алжире недовольны работой Рабаха Маджера, местного тренера, который не смог вывести национальную сборную в финальную часть чемпионата мира 2018. Об этом сообщает издание "Аль-Баляд".

Теперь в Алжире рассматривают кандидатуру Эктора Купера, который вывел сборную Египта в финальную часть турнира впервые за 28 лет.

На мундиале сборная Египта уже лишилась шансов выйти в плей-офф. Команда проиграла сборной Уругвая со счетом 0:1 и сборной России со счетом 1:3. Последний матч Египет сыграет с Саудовской Аравией 25 июня в Волгограде.

По информации СМИ, главный тренер сборной Египта покинет свой пост после турнира.

Ранее Салах высказался о конфликте в сборной Египта.