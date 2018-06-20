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Россиянам не понравились премии футболистов сборной
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Россиянам не понравились премии футболистов сборной 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (64 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, сочли премии футболистов сборной РФ «слишком большими». Ранее информация о размере премий появилась в СМИ.
Респондентам задали такой вопрос: «Российские футболисты получают по 15 тысяч евро за победу и вдвое меньше — за ничью. Это адекватная сумма?». 28 процентов опрошенных ответили «да», отметив, что игроков «нужно награждать за успехи».
Восемь процентов респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 8140 человек.
«Чемпионат» сообщал, что игроки сборной РФ получают премии за победы и ничьи. Суммарный доход игроков почти за два года, по версии издания, составил 2,745 миллиона евро.
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