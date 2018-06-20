Россиянам не понравились премии футболистов сборной

Большинство россиян (64 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, сочли премии футболистов сборной РФ «слишком большими». Ранее информация о размере премий появилась в СМИ.

Респондентам задали такой вопрос: «Российские футболисты получают по 15 тысяч евро за победу и вдвое меньше — за ничью. Это адекватная сумма?». 28 процентов опрошенных ответили «да», отметив, что игроков «нужно награждать за успехи».

Восемь процентов респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 8140 человек.

«Чемпионат» сообщал, что игроки сборной РФ получают премии за победы и ничьи. Суммарный доход игроков почти за два года, по версии издания, составил 2,745 миллиона евро.