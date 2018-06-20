Роналду превзошел Черышева, но зрители звали Месси

Португалия обыграла Марокко на чемпионате мира благодаря голу Роналду

Сборная Португалии с трудом одолела Марокко на чемпионате мира. Во время игры зрители больше кричали «Россия!», чем «Марокко» и «Португалия», и активно восхваляли не принимавшего участия в матче Лионеля Месси . Многие фанаты, включая иностранцев, пришли с флагами сборной России. «Газета.Ru» рассказывает о повальном увлечении командой Станислава Черчесова , которое захватило игру Португалия — Марокко, и обо всем остальном, что окружало эту встречу.

После сумасшедшего дня, завершившегося победой сборной России над Египтом (3:1), второй тур группового этапа чемпионата мира продолжился матчем сборной Португалии и Марокко.

Многие болельщики пришли на эту встречу в форме сборной России, видимо, находясь под впечатлением от вчерашней игры подопечных Станислава Черчесова, не оставивших шанса команде во главе с одним из претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2018 года — Мохамедом Салахом

Любопытно, что ранее даже отечественные фанаты предпочитали посещать матчи других команд в нейтральной одежде, выдавая себе только по имени на Fan ID.

Такую ситуацию можно было наблюдать, например, во время игры Германии и Мексики, которую посетили 78 тысяч болельщиков, но российского флага на ней было просто не обнаружить.

Теперь же триколор виднелся в каждом уголке московских «Лужников», причем не только на русских фанатах, но и на иностранцах. Так, японский болельщик, выряженный в абсолютно невообразимый костюм персонажа из аниме с розоватым слоном на голове, обматывался флагом России.

Многие девушки пришли в кокошниках и с удовольствием фотографировались с иностранцами. Очередь в магазины с атрибутикой, в которых продавалась в большом количестве форма сборной России, не иссякала даже за 20 минут до начала встречи.

У Португалии и Марокко, к слову, абсолютно одинаковые национальные цвета — красный и зеленый — так что порой приходилось прилагать усилия, чтобы отличить фанатов одной сборной от другой. Плюс внезапно вспыхнувший ажиотаж вокруг сборной России сподвигнул некоторых иностранцев скупить красные шапки-ушанки, что делало ситуацию еще более запутанной.

Например, о том, что этот Человек-Паук болеет за Марокко, удалось догадаться только по зеленой звезде с флага африканской страны, которая красовалась у него на спине.

Впрочем, разобравшись в обилии алых цветов, можно было сделать вывод, что ребята с зеленой звездой на спине болеют активнее.

Это подтвердилось и на самом стадионе, когда камера выхватила лицо Криштиану Роналду в подтрибунном помещении, и «Лужники» взорвались недовольным гулом.

Португальские фанаты не смогли ничего противопоставить марокканской публике и никак не поддержали своего футбольного лидера. Во время атак подопечных Фернанду Сантуша арена оглушительно свистела и скандировала «Месси! Месси!», вспоминая добрым словом главного конкурента «семерки» мадридского «Реала»

Такая активная поддержка явно пошла на пользу сборной Марокко: уже на первой минуте встречи «атласские львы» провели неплохую атаку правым флангом, прервавшуюся из-за неточного навеса, а на второй — нанесли свой первый удар по воротам, правда, получилось немного выше створа.

Африканская публика была приятно удивлена нахальностью своей команды и уже готовилась наслаждаться доминированием своих кумиров хотя бы на стартовом отрезке матча, но не тут-то было.

На четвертой минуте встречи Роналду в очередной раз показал, почему его лучше не злить.

Португальцу понадобилось всего два навеса, чтобы открыть счет в матче: после первого марокканцы отбились, а вот после второго нападающий с поразительной легкостью «отклеился» от опекунов и расстрелял ворота головой с нескольких метров.

В этот момент часть зрителей, которая пришла на стадион в бело-сине-красных цветах, с легким разочарованием отметила, что теперь Роналду забил четвертый мяч и обошел в гонке бомбардиров мундиаля Дениса Черышева (3). Впрочем, тот факт, что мы сравниваем нападающего «Реала» с игроком из сборной России, не может не радовать.

Отпраздновав гол в своей фирменной стойке, Роналду быстро вернулся в привычный режим существования: высокий прессинг и попытки открыться на грани офсайда.

Вратарь Марокко Мунир Эль-Кажуи в панике выбивал мяч куда глаза глядят, стоило только португальцу побежать ему навстречу, широко раскидывая ноги.

И не зря ведь боялся: на девятой минуте встречи Роналду чуть не удвоил преимущество своей сборной, красиво развернувшись на краю штрафной и пробив в дальний угол — мяч прошел совсем рядом со штангой.

Этот момент послужил для африканцев холодным душем, после которого они действительно активизировались и до самого конца тайма терзали более именитого соперника быстрыми контрвыпадами, однако забить так и не смогли.

Второй тайм начался с того, что часть публики неожиданно начала задорно скандировать «Россия! Россия!»

Крики в поддержку отечественной сборной раздавались еще несколько раз, причем так отчетливо, словно одной из команд на поле являлись подопечные Станислава Черчесова.

Тем временем игра шла своим чередом. На 51-й минуте встречи Роналду упустил очередной шанс сделать дубль, залупив выше ворот с линии штрафной. Впрочем, марокканцы все равно успели испугаться и начать лихорадочно скандировать «Месси! Месси!», словно пытаясь призвать могучего защитника.

Однако прощал в этот день не только португалец. Футболисты сборной Марокко, на удивление, не реализовали довольно много голевых моментов, нанося один опасный удар за другим — в основном, после «стандартов».

Иногда африканцы умудрялись упускать по несколько шансов подряд, делая вратаря Руя Патрисиу главным героем встречи.

В отсутствие голов публика развлекалась как могла. Помимо поддержки не участвовавшей в этой игре России, зрители запускали «волну», делая по несколько кругов за раз.

Также регулярным развлечением публики стало знаменитое исландское «Ху!» с хлопками и постоянно ускоряющимся ритмом. Любопытно, что начинали этот флешмоб болельщики сборной Португалии. Видимо, игра в исполнении родной сборной (а точнее, пожар, который наблюдался в ее штрафной всю вторую половину) не был способен достаточно занять фанатов.

Игра вообще проходила в относительной тишине, если сравнивать, например, с матчем Германия — Мексика, где латиноамериканские болельщики то и дело заряжали длинные кричалки. Здесь же скандирование ограничилось одним словом — «Месси» либо «Россия» — и звучало только периодически.

Финальный свисток зафиксировал прагматичную победу Португалии со счетом 1:0.

Быстрый взрыв в начале матча позволил «европейским бразильцам» выйти вперед, а всю оставшуюся часть игры они провели словно в другом измерении, только периодически возвращаясь на землю в особенно опасных моментах.

Марокканцы не сумели наказать фаворита за такую расслабленность и так и не заставили его показать все, на что он способен. Игроком встречи был признан Роналду (за что тут же получил свою порцию свиста от африканских болельщиков). Это, кстати, позволило португальцу сравняться с Черышевым по количеству личных наград на этом чемпионата мира — Денис также дважды становился лучшим в играх сборной России.

Однако в случае с россиянином награда воспринималась как естественный итог прекрасной игры всей команды, а вот после победы Роналду остался осадочек: Португалия получила победу, не постаравшись и не подарив зрителям шоу.