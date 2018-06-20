Роналду расстроил Черышева

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче со сборной Марокко. 33-летний Роналду отличился на 4-й минуте игры.

Это четвертый гол португальского форварда на чемпионате мира в России и 85-й мяч, забитый за сборную своей страны.

Криштиану стал рекордсменом по числу голов за сборную среди европейцев — предыдущий рекорд, 84 мяча, принадлежал венгру Ференцу Пушкашу