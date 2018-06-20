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Роналду расстроил Черышева
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Роналду расстроил Черышева 

Рамблер 2 часа назад
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче со сборной Марокко. 33-летний Роналду отличился на 4-й минуте игры.
Это четвертый гол португальского форварда на чемпионате мира в России и 85-й мяч, забитый за сборную своей страны.
Криштиану стал рекордсменом по числу голов за сборную среди европейцев — предыдущий рекорд, 84 мяча, принадлежал венгру Ференцу Пушкашу.
Кроме того, Роналду стал единоличным лидером в гонке бомбардиров ЧМ-2018, на втором месте — россиянин Денис Черышев.
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