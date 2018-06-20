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Россияне могут получить новый выходной
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В Госдуме предложили сделать выходной в случае выхода России в 1/8 ЧМ с первого места 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев выступил с предложением сделать выходной для россиян, если национальная сборная по футболу выйдет в плей-офф чемпионата мира — 2018 с первого места в группе A. Об этом сообщает Sport24.
"Выходной день в случае выхода из группы с первого места? Конечно, если сборная России выйдет с первого места, там как раз перед 1/8 финала будет день отдыха официально для всех футболистов. Вот можно было бы сделать для россиян этот день выходным в честь подобного события", — заявил депутат.
Лебедев также отметил, что окончательное решение по поводу выходного будет принимать председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
Ранее Лебедев выдвигал предложение сделать выходными дни матчей сборной России на чемпионате мира — 2018.
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