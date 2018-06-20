Дзюба установил рекорд по выигранным единоборствам

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба установил рекорд по выигранным единоборствам на домашнем чемпионате мира — 2018, сообщает Sport24.

В последней игре нападающий 55 раз вступал в единоборства и выиграл 23 из них. Это лучший показатель на мировом первенстве, как информирует InStat Football.

Матч со сборной Египта, прошедший 19 июня в Санкт-Петербурге, завершился победой сборной России со счетом 3:1. Первый мяч забил Ахмед Фатхи в свои ворота, а затем отличились Денис Черышев и Артем Дзюба, забивший второй мяч на этом турнире. За сборную Египта нападающий Мохамед Салах забил гол с пенальти.

Следующий матч сборная России проведет 25 июня против сборной Уругвая в Самаре.

Ранее Дзюба поздравил болельщиков с исторической победой над Египтом.