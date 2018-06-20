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Дзюба установил рекорд
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Дзюба установил рекорд по выигранным единоборствам 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба установил рекорд по выигранным единоборствам на домашнем чемпионате мира — 2018, сообщает Sport24.
В последней игре нападающий 55 раз вступал в единоборства и выиграл 23 из них. Это лучший показатель на мировом первенстве, как информирует InStat Football.
Матч со сборной Египта, прошедший 19 июня в Санкт-Петербурге, завершился победой сборной России со счетом 3:1. Первый мяч забил Ахмед Фатхи в свои ворота, а затем отличились Денис Черышев и Артем Дзюба, забивший второй мяч на этом турнире. За сборную Египта нападающий Мохамед Салах забил гол с пенальти.
Следующий матч сборная России проведет 25 июня против сборной Уругвая в Самаре.
Ранее Дзюба поздравил болельщиков с исторической победой над Египтом.
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