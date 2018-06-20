«Хотели убить Сталина»: в чем обвиняли основателей «Спартака»

ФСБ рассекретила дело основателя «Спартака»

В архивах ФСБ частично рассекретили «дело »Спартака» . Основателя одного из самых популярных клубов России Николая Старостина и его трех братьев-футболистов обвиняли в организации теракта на Красной площади, симпатии к буржуазным ценностям и хищении.

Имя Николая Старостина прекрасно знакомо всем любителям российского футбола. В 1935 году на основе клуба «Пищевик» он создал физкультурное общество «Спартак».

Красно-белые быстро завоевали популярность у фанатов. Клуб стал одним из самых популярных в СССР.

Однако Иосиф Сталин всеобщей лихорадке подвержен не был. В 1937 году он попытался выяснить у руководителя советских комсомольцев Александра Косарева как ведется борьба с врагами народа в организации.

Косарев заявил, что врагов нет. Сталин ему не поверил и подписал секретный приказ об «операции по репрессированию» антисоветских элементов.

Среди подозреваемых оказался основатель «Спартака» Николай Старостин, а также его братья Александр, Андрей и Петр, которые были друзьями Косарева.

К красно-белым стали относиться по-особому. Во-первых, команду никто не встречал после победы на международном турнире в Париже, а во-вторых, советская пресса запестрила разгромными статьями о Старостиных.

Спортсменов обвиняли в том, что они симпатизируют буржуазным ценностям и хотят стать профессионалами, что было запрещено в Союзе. Тогда все атлеты совмещали соревнования и работу на производстве, пусть иногда и формально.

Дальше — больше. В декабре 1937 года и в январе 1938-го были арестованы 11 человек из окружения Старостиных.

Первым из оказавшихся за решеткой шокирующие показания против спартаковцев дал футбольный арбитр Виктор Рябоконь. По его словам, Николай Старостин пытался организовать теракты против Сталина. После него все арестованные говорили следствию одно и то же.

По их словам, 1 мая 1937 года организованная группа во главе с Николаем Старостиным готовила теракты во время праздничного парада на Красной площади.

Они хотели взорвать бомбу у мавзолея Ленину и стрелять в Сталина с двух точек: самой площади и крыши ГУМа. Осуществить задуманное у них не получилось из-за плохой организации.

«Понятно, что такие показания люди дают под давлением. Пытки НКВД известны: одних избивали, другим не давали спать много дней», — цитирует «Коммерсант» сотрудника правозащитного общества — международного «Мемориала» Сергей Бондаренко.

К лету 1938 года большинство задержанных были приговорены к смертной казни и расстреляны. Косарев подвергся высшей мере наказания в феврале 1939 года.

До Старостиных очередь дошла не сразу. Николая, Андрея, Петра и Александра арестовали только в 1942. Согласно рассекреченным материалам дела, у футболистов появился некий покровитель.

Сначала основателей «Спартака» принялись судить за терроризм, затем обвинение становилось все мягче и мягче.

«Начав с обвинения в терроризме, оно скатилось до обвинения в хищении вагона мануфактуры и, в конце концов, вынуждено было опуститься до явной нелепицы о пропаганде нравов буржуазного спорта», — рассказал Бондаренко.

В 1943 братья получили по десять лет тюрьмы за антисоветскую агитацию, взятки и хищения. Но спустя два года Николай был помилован Сталиным. Согласно слухам, об этом главу государства попросил его увлекавшийся футболом сын Василий.

Андрей, Петр и Александр отсидели весь срок. Их дело пересмотрели только в 1955, после чего приговор был отменен.

В международном «Мемориале» отмечают, что архив ФСБ выдал организации только два тома «дела „Спартака“. Остальная информация будет обнародована только в 2019 году.