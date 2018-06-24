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Зиговавших британских болельщиков наказали
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Зиговавших в Волгограде британских болельщиков наказали 

Lenta.ru 42 минуты назад
Двум болельщикам сборной Англии, которые пели профашистские песни в волгоградском пабе, запретили посещать футбольные матчи в течение пяти лет. Об этом в субботу, 23 июня, сообщает Sky News.
Соответствующее решение принял суд британского города Лестер. Еще двум фанатам выписали предупреждения. Расследование инцидента будет продолжено.
Ранее в интернете появилось видео, на котором четверо английских болельщиков исполняли нацистские песни и демонстрировали фашистское приветствие, выкрикивая «Зиг хайль!» Они также выкрикивали оскорбления в адрес США.
Подобный случай произошел с болельщиками сборной Бразилии — они пошутили над россиянкой, не знавшей португальского языка, записав видео, в котором выкрикивают слова «розовая вагина» («розовая киска») и просят ее повторять за ними. Одного мужчину после этого уволили с работы, в отношении других начаты дисциплинарные проверки.
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