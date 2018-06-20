Суарес помог сборной России

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Сборная России досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата мира 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сборная Уругвая одержала победу над Саудовской Аравией в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу южноамериканцев.
Таким образом, сборная России вместе с уругвайцами досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата мира. В очном матче, который состоится 25 июня, команды определят победителя группы. В 1/8 финала ЧМ-2018 Россия и Уругвай могут встретиться с Португалией, Испанией или Ираном, которые представляют группу В.
Чемпионат мира по футболу–2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
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