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Гол Суареса вывел сборную Уругвая в 1/8 финала ЧМ
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Гол Суареса вывел сборную Уругвая в 1/8 финала ЧМ-2018 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу проходящего в России.
Поединок 2-го тура группы А прошел в Ростове-на-Дону. Главный арбитр матча — Клеман Тюрпен из Франции.
Единственный мяч был забит на 25-й минуте матча. Сборная Уругвая заработала угловой на левом фланге. Голкипер саудовцев Аль-Оваис очень неудачно сыграл на выходе при навесе от флажка, мяч прилетел к Луису Суаресу, который расстрелял пустые ворота.
Сборная Уругвая набрала 6 очков, заняв второе место в группе А и обеспечив себе выход в 1/8 финала. Возглавляет группу сборная России, 19 июня обыгравшая Египет (3:1).
В первом туре группы А Уругвай обыграл Египет (1:0), а Саудовская Аравия была разгромлена Россией (0:5).
В матче третьего тура сборная России 25 июня сыграет в Самаре с командой Уругвая, а Египет встретится в Волгограде со сборной Саудовской Аравии.
Сборные Египта и Саудовской Аравии потеряли шансы выйти в плей-офф турнира.
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