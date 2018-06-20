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Экс-гендиректор ФК «Анжи» арестован
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Экс-гендиректора ФК «Анжи» арестовали по делу о мошенничестве 

Москва24 1 час назад
Фото: ТАСС
Тверской суд арестовал на месяц бывшего директора махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Эльдара Исаева, сообщила пресс-секретарь инстанции Анастасия Дзюрко.
"По ходатайству следователя в отношении Исаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 июля", — цитирует представителя суда "Интерфакс".
Исаева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, однако сумма ущерба не уточняется. Уголовное дело расследует ГСУ МВД РФ. Подробностей дела в суде не сообщили.
Статья, которую инкриминируют экс-руководителю футбольного клуба, предусматривает наличие ущерба по делу в сумме более одного миллиона рублей.
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