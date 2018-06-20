Экс-гендиректор ФК «Анжи» арестован

Экс-гендиректора ФК «Анжи» арестовали по делу о мошенничестве

Тверской суд арестовал на месяц бывшего директора махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Эльдара Исаева, сообщила пресс-секретарь инстанции Анастасия Дзюрко

"По ходатайству следователя в отношении Исаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 июля", — цитирует представителя суда "Интерфакс".

Исаева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, однако сумма ущерба не уточняется. Уголовное дело расследует ГСУ МВД РФ. Подробностей дела в суде не сообщили.

Статья, которую инкриминируют экс-руководителю футбольного клуба, предусматривает наличие ущерба по делу в сумме более одного миллиона рублей.