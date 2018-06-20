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Саутгейт вывихнул плечо во время пробежки
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Главный тренер сборной Англии Саутгейт вывихнул плечо во время пробежки 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт вывихнул плечо. Об этом сообщает журналист Daily Mirror Джон Кросс в своем Twitter.
Отмечается, что специалист получил повреждение во время пробежки. Англичане базируются во время чемпионата мира на базе в Репине под Санкт-Петербургом.
Сборная Англии под руководством Саутгейта выступает на чемпионате мира в группе G вместе с командами Бельгии, Панамы и Туниса. В первом матче на турнире англичане в Волгограде победили сборную Туниса со счетом 2:1.
В матче второго тура группового этапа подопечные Саутгейта 24 июня сыграют с панамцами в Нижнем Новгороде.
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