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ФИФА отклонила жалобу Бразилии на судейство
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ФИФА отклонила жалобу Бразилии на судейство в матче ЧМ со Швейцарией 

RT на русском 49 минут назад
Фото: Reuters
Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила жалобу Бразильской конфедерации футбола (CBF) на судейство в матче чемпионата мира с национальной командой Швейцарии.
Об этом сообщает CBF.
ФИФА объявила, что видеозаписи системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут недоступны. В международной организации отметили, что система VAR введена для избежания очевидных ошибок и для разбирательства в ключевых эпизодах матча.
Ранее CBF обратилась к ФИФА с требованием разъяснить действия системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матча национальной команды со Швейцарией на чемпионате мира 2018 года в России.
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