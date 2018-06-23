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Дзюба пообещал протаранить российских футболисток
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Дзюба пообещал протаранить российских футболисток 

Lenta.ru 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба пошутил, что готов выступать за женскую команду и поехать с ней на чемпионат мира. Его слова приводятся на странице сборной России Вконтакте.
«У Черчесова была хорошая шутка о том, что сборная взяла меня в аренду. Многие об этом говорят. Сейчас, как я слышал, и женская сборная хочет взять меня в аренду. Так что, девочки, готовьтесь, на чемпионат мира с вами поеду. Думаю, пройду отбор в команду. Я футболист таранного типа, протараню там всех девочек», — сказал футболист.
На чемпионате мира 2018 года Дзюба забил по мячу в ворота сборных Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).
После двух матчей группового этапа ЧМ у сборной России 6 очков. Таким образом, команда обеспечила себе выход в плей-офф турнира. В последнем матче группового этапа россияне сыграют с уругвайцами. Матч пройдет 25 июля в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени.
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