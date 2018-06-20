Экс-тренер ФК «Амкар» Евсеев вошел в тренерский штаб «Анжи»

Россиянин Вадим Евсеев , ранее возглавлявший пермский футбольный клуб "Амкар", вошел в тренерский штаб махачкалинского "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Перед началом тренировки главный тренер Магомед Адиев провел собрание, на котором представил свой тренерский штаб. Помогать Адиеву будут старший тренер Вадим Евсеев, тренер Ренат Избулатов, в прошлом сезоне руководивший махачкалинским "Легионом-Динамо", тренер вратарей Александр Жидков, хорошо известный дагестанским болельщикам по выступлениям за нашу команду, тренер по физподготовке Анатолий Вялых и тренер по фитнесу Михаил Соловей", — сказано в сообщении пресс-службы.

Российский футбольный союз (РФС) не выдал лицензию "Амкару" для участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей. "Амкар" не выступит и в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

По итогам сезона-2017/18 чемпионата России "Анжи" занял 14-е место в турнирной таблице. В переходных матчах за право принять участие в высшей лиге в сезоне-2018/19 махачкалинский клуб уступил красноярскому "Енисею" по сумме двух игр (0:3 в гостях, 4:3 дома) и вылетел в ФНЛ. Но из-за невыдачи лицензии "Амкару" "Анжи" займет место пермского клуба в РФПЛ. Согласно регламенту чемпионата России, при замене клуба в турнире преимущество имеет команда, участник переходных матчей, которая заняла наиболее высокое место в таблице.