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Евсеев вошел в тренерский штаб «Анжи»
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Экс-тренер ФК «Амкар» Евсеев вошел в тренерский штаб «Анжи» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Россиянин Вадим Евсеев, ранее возглавлявший пермский футбольный клуб "Амкар", вошел в тренерский штаб махачкалинского "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В среду футболисты "Анжи" провели первую тренировку в Кисловодске под руководством нового главного тренера команды Магомеда Адиева. Помимо Евсеева, в тренерский штаб Адиева вошли Ренат Избулатов, Александр Жидков, Анатолий Вялых и Михаил Соловей.
"Перед началом тренировки главный тренер Магомед Адиев провел собрание, на котором представил свой тренерский штаб. Помогать Адиеву будут старший тренер Вадим Евсеев, тренер Ренат Избулатов, в прошлом сезоне руководивший махачкалинским "Легионом-Динамо", тренер вратарей Александр Жидков, хорошо известный дагестанским болельщикам по выступлениям за нашу команду, тренер по физподготовке Анатолий Вялых и тренер по фитнесу Михаил Соловей", — сказано в сообщении пресс-службы.
Российский футбольный союз (РФС) не выдал лицензию "Амкару" для участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей. "Амкар" не выступит и в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
По итогам сезона-2017/18 чемпионата России "Анжи" занял 14-е место в турнирной таблице. В переходных матчах за право принять участие в высшей лиге в сезоне-2018/19 махачкалинский клуб уступил красноярскому "Енисею" по сумме двух игр (0:3 в гостях, 4:3 дома) и вылетел в ФНЛ. Но из-за невыдачи лицензии "Амкару" "Анжи" займет место пермского клуба в РФПЛ. Согласно регламенту чемпионата России, при замене клуба в турнире преимущество имеет команда, участник переходных матчей, которая заняла наиболее высокое место в таблице.
Бывший защитник ряда российских клубов, в том числе "Спартака" и "Локомотива", Евсеев начал тренерскую деятельность в 2013 году, войдя в тренерский штаб ивановского "Текстильщика". С января 2015 года входил в тренерский штаб "Амкара", через два года возглавил "Текстильщик", но в сентябре того же года вернулся в "Амкар". В марте 2017 года он был утвержден в должности главного тренера пермского клуба, сменив на этом посту Гаджи Гаджиева.
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