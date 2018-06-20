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Испания обыграла Иран
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Сборная Испании обыграла команду Ирана в матче чемпионата мира по футболу 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Ирана со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы В прошла в Казани.
Единственный гол на 54-й минуте забил форвард сборной Испании Диего Коста. Этот мяч стал для него третьим на турнире. В списке бомбардиров он делит второе место с россиянином Денисом Черышевым, лидирует португалец Криштиану Роналду (4).
На 62-й минуте судья засчитал гол иранского полузащитника Саида Эззатоллахи, после чего воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) и отменил гол, так как иранский футболист находился в офсайде.
Сборная Испании набрала четыре очка и делит первое место в группе В с португальцами, которые ранее в среду обыграли марокканцев (1:0). Команда Ирана, в активе которой три очка, занимает третье место. Сборная Марокко очков не набрала и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.
В следующем матче 25 июня сборная Испании в Калининграде сыграет с командой Марокко. Иранцы в тот же день в Саранске встретятся с португальцами.
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