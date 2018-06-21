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Салах рассказал о конфликте в сборной Египта
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Салах высказался относительно слухов о конфликте в сборной Египта‍ 

360tv.ru 2 часа назад
Нападающий английского «Ливерпуля» и лидер сборной Египта по футболу Мохамед Салах не подтвердил информацию о конфликте в команде после поражения в матче с командой России на мундиале. Опровержение спортсмен написал в своем Twitter.
«Все объединены одной целью, в сборной нет никаких разногласий. Мы уважаем друг друга, у нас отличные отношения», — заявил Салах.
Ранее журналист портала sbnation.com Карим Зидан сообщил на своей странице в Twitter, ссылаясь на египетские СМИ, что Салах недоволен, как Египетская футбольная ассоциация (EFA) организовала тренировки команды.
По данным репортера, EFA пригласила туда порядка 100 бизнесменов и знаменитостей, что помешало готовиться к играм. Зидан добавил, что Салах не хочет выходить на матч чемпионата мира с командой Саудовской Аравии. Игра пройдет 25 июня в Волгограде.
19 июня в Санкт-Петербурге состоялся матч между сборными России и Египта. Российские спортсмены обыграли египтян со счетом 3:1.
На матче между командами России и Египта во время чемпионата мира по футболу присутствовали 64 468 болельщиков. Для петербургского стадиона эта цифра стала рекордной. Игру между сборными Марокко и Ирана посетили порядка 62 600 зрителей.
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