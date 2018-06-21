Салах рассказал о конфликте в сборной Египта

Салах высказался относительно слухов о конфликте в сборной Египта‍

Нападающий английского «Ливерпуля» и лидер сборной Египта по футболу Мохамед Салах не подтвердил информацию о конфликте в команде после поражения в матче с командой России на мундиале. Опровержение спортсмен написал в своем Twitter.

«Все объединены одной целью, в сборной нет никаких разногласий. Мы уважаем друг друга, у нас отличные отношения», — заявил Салах.

Ранее журналист портала sbnation.com Карим Зидан сообщил на своей странице в Twitter, ссылаясь на египетские СМИ, что Салах недоволен, как Египетская футбольная ассоциация (EFA) организовала тренировки команды.

По данным репортера, EFA пригласила туда порядка 100 бизнесменов и знаменитостей, что помешало готовиться к играм. Зидан добавил, что Салах не хочет выходить на матч чемпионата мира с командой Саудовской Аравии. Игра пройдет 25 июня в Волгограде.

19 июня в Санкт-Петербурге состоялся матч между сборными России и Египта. Российские спортсмены обыграли египтян со счетом 3:1.

На матче между командами России и Египта во время чемпионата мира по футболу присутствовали 64 468 болельщиков. Для петербургского стадиона эта цифра стала рекордной. Игру между сборными Марокко и Ирана посетили порядка 62 600 зрителей.