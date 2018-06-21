«Анжи» открестился от бывшего топ-менеджера Исаева

ФК «Анжи» выступил с заявлением после задержания бывшего директора клуба Исаева

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» выступил с заявлением по факту задержания бывшего исполнительного директора Эльдара Исаева, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере.

«После увольнения из клуба 18 октября 2017 года деятельность Исаева Э. А. никакого отношения к футбольному клубу «Анжи» не имела», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В нём подчеркивается, что Исаев никогда не занимал должностей генерального директора и директора академии «Анжи».

Ранее сообщалось, что «Анжи» подал документы для вступления в РФПЛ.