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«Анжи» открестился от бывшего топ-менеджера Исаева
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ФК «Анжи» выступил с заявлением после задержания бывшего директора клуба Исаева 

RT на русском 3 часа назад
Фото: ТАСС
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» выступил с заявлением по факту задержания бывшего исполнительного директора Эльдара Исаева, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере.
«После увольнения из клуба 18 октября 2017 года деятельность Исаева Э. А. никакого отношения к футбольному клубу «Анжи» не имела», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
В нём подчеркивается, что Исаев никогда не занимал должностей генерального директора и директора академии «Анжи».
Ранее сообщалось, что «Анжи» подал документы для вступления в РФПЛ.
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