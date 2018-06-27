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Швеция разгромила Мексику
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ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира

Швеция разгромила Мексику в матче ЧМ-2018 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Reuters
Сборная Швеции разгромила национальную команду Мексики в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.
Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:0.
У Швеции голы на счету Людвиг Аугустинссон (50-я минута), Андреас Гранквист (62-я минута, с пенальти), ещё один мяч в собственные ворота забил мексиканец Эдсон Альварес (74-я минута).
Мексика и Швеция набрали по шесть очков и вышли в 1/8 финала ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Мексики и Швеции была показана самая ранняя жёлтая карточка в истории мировых первенств.
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