Швеция разгромила Мексику в матче ЧМ-2018

Сборная Швеции разгромила национальную команду Мексики в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:0.

У Швеции голы на счету Людвиг Аугустинссон (50-я минута), Андреас Гранквист (62-я минута, с пенальти), ещё один мяч в собственные ворота забил мексиканец Эдсон Альварес (74-я минута).

Мексика и Швеция набрали по шесть очков и вышли в 1/8 финала ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Мексики и Швеции была показана самая ранняя жёлтая карточка в истории мировых первенств.