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Люка Зидан покинет «Реал»
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Люка Зидан покинет «Реал» 

Советский спорт 5 часов назад
Фото: Soccer News
Голкипер «Реала» Люка Зидан принял решение покинуть клуб. 20-летний француз, который был третьим вратарем команды в прошлом сезоне, рассчитывает найти клуб, где будет иметь стабильную игровую практику, сообщает Marca.
К тому же, на решение Зидана повлияло то, что «Реал» покупает 19-летнего украинца Андрея Лунина из «Зари», который, по всей видимости, станет новым третьим вратарем «Реала».
Напомним, в прошлом году из «Реала» ушел старший сын бывшего главного тренера команды Зинедина Зидана — Энцо Зидан.
Сначала Энцо Зидан выступал за «Алавес», а с января играет за «Лозанну».
Добавим, что на прошлой неделе «Реал» объявил о назначении на пост главного тренера Хулена Лопетеги.
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