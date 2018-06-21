Рашфорд заявил, что Англия способна дойти до финала ЧМ-2018

"Мы должны настраивать себя на это, потому что в противном случае ты не достигнешь финала и не выиграешь трофей. Важно, чтобы мы продолжали прогрессировать как команда. Если мы будем развиваться как коллектив, тогда каждый будет счастлив. Вы можете сказать, что мы неопытны, но я не чувствую этого здесь на турнире", — цитирует Рашфорда Daily Mirror.

Сборная Англии обыграла Тунис в рамках группового этапа чемпионата мира со счетом 2:1.

Ранее главный тренер сборной Англии вывихнул плечо во время пробежки.