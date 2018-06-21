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Англия способна дойти до финала ЧМ-2018
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Рашфорд заявил, что Англия способна дойти до финала ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд заявил, что его команда способна дойти до финала чемпионата мира по футболу в России, передает "Советский спорт".
"Мы должны настраивать себя на это, потому что в противном случае ты не достигнешь финала и не выиграешь трофей. Важно, чтобы мы продолжали прогрессировать как команда. Если мы будем развиваться как коллектив, тогда каждый будет счастлив. Вы можете сказать, что мы неопытны, но я не чувствую этого здесь на турнире", — цитирует Рашфорда Daily Mirror.
Сборная Англии обыграла Тунис в рамках группового этапа чемпионата мира со счетом 2:1.
Ранее главный тренер сборной Англии вывихнул плечо во время пробежки.
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