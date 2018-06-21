«Ювентус» не захотел жалеть миллионов на Головина

«Ювентус» сделал ЦСКА новое улучшенное предложение по Головину

ЦСКА получил новое предложение от «Ювентуса» по переходу полузащитника Александра Головина , сообщает Tuttosport.

Чемпионы Италии улучшили на два миллиона первое предложение, которое составляло 18 миллионов евро. Кроме того, «Ювентус» готов включить в сделку бонусы и поделиться с армейцами процентом от последующей продажи игрока.

ЦСКА по-прежнему рассчитывает получить за Головина 25 миллионов. В клубе намерены подождать окончания чемпионата мира и более выгодных предложений.

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику сборной России также проявляют «Челси» и «Арсенал».

22-летний Головин забил гол и сделал две голевые передачи в стартовом матче сборной России на домашнем чемпионате мира с Саудовской Аравией (5:0). Накануне он провел весь матч с Египтом (3:1).

В нынешнем сезоне Головин провел 43 матча во всех турнирах за ЦСКА, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.