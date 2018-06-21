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«Ювентус» не захотел жалеть миллионов на Головина
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«Ювентус» сделал ЦСКА новое улучшенное предложение по Головину 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: ТАСС
ЦСКА получил новое предложение от «Ювентуса» по переходу полузащитника Александра Головина, сообщает Tuttosport.
Чемпионы Италии улучшили на два миллиона первое предложение, которое составляло 18 миллионов евро. Кроме того, «Ювентус» готов включить в сделку бонусы и поделиться с армейцами процентом от последующей продажи игрока.
ЦСКА по-прежнему рассчитывает получить за Головина 25 миллионов. В клубе намерены подождать окончания чемпионата мира и более выгодных предложений.
Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику сборной России также проявляют «Челси» и «Арсенал».
22-летний Головин забил гол и сделал две голевые передачи в стартовом матче сборной России на домашнем чемпионате мира с Саудовской Аравией (5:0). Накануне он провел весь матч с Египтом (3:1).
В нынешнем сезоне Головин провел 43 матча во всех турнирах за ЦСКА, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.
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