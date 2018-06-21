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Белые ночи помешали бразильцам поговорить с родными
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Футболисты сборной Бразилии не могут поговорить с родными из-за белых ночей Питера 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Leo Correa/AP
Защитник бразильской сборной Тиагу Силва отметил, что у команды могут появиться проблемы со сном из-за белых ночей в Санкт-Петербурге, сообщает "Советский спорт".
"Тяжеловато для нас, мы не привыкли к этому. Вчера мы приехали в отель достаточно поздно и освободились после процедур с физиотерапевтом только в 1.30 ночи, потом пошли спать. И нам сразу сказали выключить всю технику и гаджеты и не звонить родным, потому что потом будет очень сложно заснуть", — сказал Силва.
Ранее сообщалось, что игрокам сборной Уругвая перед игрой с Россией поставили ультиматум.
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