Белые ночи помешали бразильцам поговорить с родными

Футболисты сборной Бразилии не могут поговорить с родными из-за белых ночей Питера

Фото: Leo Correa/AP

Защитник бразильской сборной Тиагу Силва отметил, что у команды могут появиться проблемы со сном из-за белых ночей в Санкт-Петербурге, сообщает "Советский спорт" "Тяжеловато для нас, мы не привыкли к этому. Вчера мы приехали в отель достаточно поздно и освободились после процедур с физиотерапевтом только в 1.30 ночи, потом пошли спать. И нам сразу сказали выключить всю технику и гаджеты и не звонить родным, потому что потом будет очень сложно заснуть", — сказал Силва. Ранее сообщалось, что игрокам сборной Уругвая перед игрой с Россией поставили ультиматум.