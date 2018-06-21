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Британцы намекнули на допинг в российском футболе
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Британцы намекнули на допинг в российском футболе 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бен Рамсби в своей статье для The Telegraph порассуждал о причинах успеха сборной России в своей группе на ЧМ-2018.
Автор статьи отметил, что секрет успеха команды может быть в том, «насколько далеко и быстро игроки бегали до сих пор». Он подчеркнул, что полузащитник сборной РФ Александр Головин на одном из матчей пробежал 7,9 мили, а, например, португалец Криштиану Роналду — только 5,4 мили.
«Они [россияне] дома, больше адреналина, страна ждет, что они выложатся по полной», — заявил он.
Как подчеркнул Рамсби, какой бы ни была причина побед, Россия, которая «до сих пор сталкивается с обвинениями в допинге», наслаждается успехом.
Рамсби вспомнил, что футболисты российской сборной в 2014 году подозревались в употреблении допинга. Автор материала упомянул недавние заявления информатора WADA Григория Родченкова об игроке «Рубина» Руслане Камболове. При этом Рамсби подчеркнул со ссылкой на представителей FIFA, что сборную РФ проверяли тщательнее остальных команд, и никаких нарушений выявлено не было.
В матче открытия ЧМ-2018 14 июня Россия обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. 19 июня сборная РФ одержала победу над командой Египта со счетом 3:1.
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