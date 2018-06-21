Британцы намекнули на допинг в российском футболе

Автор статьи отметил, что секрет успеха команды может быть в том, «насколько далеко и быстро игроки бегали до сих пор». Он подчеркнул, что полузащитник сборной РФ Александр Головин на одном из матчей пробежал 7,9 мили, а, например, португалец Криштиану Роналду — только 5,4 мили.

«Они [россияне] дома, больше адреналина, страна ждет, что они выложатся по полной», — заявил он.

Как подчеркнул Рамсби, какой бы ни была причина побед, Россия, которая «до сих пор сталкивается с обвинениями в допинге», наслаждается успехом.

Рамсби вспомнил, что футболисты российской сборной в 2014 году подозревались в употреблении допинга. Автор материала упомянул недавние заявления информатора WADA Григория Родченкова об игроке «Рубина» Руслане Камболове . При этом Рамсби подчеркнул со ссылкой на представителей FIFA, что сборную РФ проверяли тщательнее остальных команд, и никаких нарушений выявлено не было.

В матче открытия ЧМ-2018 14 июня Россия обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. 19 июня сборная РФ одержала победу над командой Египта со счетом 3:1.