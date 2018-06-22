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Жемалетдинов вернулся в «Локомотив»
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Футболист Жемалетдинов перешёл из «Рубина» в «Локомотив» 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил о переходе нападающего Рифата Жемалетдинова из казанского «Рубина».
«Да-да, он теперь наш футболист. Это хорошо, что возвратили воспитанника своего клуба, это очень важно. Он молод, у него хорошие перспективы, надеемся, что свои лучшие качества разовьёт, выйдет на новый уровень», — приводит слова Сёмина РИА Новости.
Он добавил, 21-летний Жемалетдинов не нуждается в адаптации в клубе, так как является воспитанником клуба. Сёмин также подтвердил, что футболист подписал долгосрочный контракт с «Локомотивом».
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Локомотива» Арсений Логашов перейдёт в «Ростов».
RT на русском: последние новости
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