Жемалетдинов вернулся в «Локомотив»

Футболист Жемалетдинов перешёл из «Рубина» в «Локомотив»

«Да-да, он теперь наш футболист. Это хорошо, что возвратили воспитанника своего клуба, это очень важно. Он молод, у него хорошие перспективы, надеемся, что свои лучшие качества разовьёт, выйдет на новый уровень», — приводит слова Сёмина РИА Новости.

Он добавил, 21-летний Жемалетдинов не нуждается в адаптации в клубе, так как является воспитанником клуба. Сёмин также подтвердил, что футболист подписал долгосрочный контракт с «Локомотивом».