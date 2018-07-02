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Акинфееву предложили поставить памятник
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Чемпион Европы предложил поставить памятник Акинфееву 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании.
"Игорь Акинфеев сыграл фантастически. Он блестяще справился с испанскими игроками, которые вели по ходу матча. Акинфеев всегда имел репутацию отличного вратаря при отражении пенальти. Пришло время для его шоу", — приводит слова Шмейхеля RT.
Чемпион Европы 1992 года отметил, что голкиперу сборной России заслуживает памятника.
Сборная России одержала победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 2:1.
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