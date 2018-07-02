Акинфееву предложили поставить памятник

Чемпион Европы предложил поставить памятник Акинфееву

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании.

"Игорь Акинфеев сыграл фантастически. Он блестяще справился с испанскими игроками, которые вели по ходу матча. Акинфеев всегда имел репутацию отличного вратаря при отражении пенальти. Пришло время для его шоу", — приводит слова Шмейхеля RT.

Чемпион Европы 1992 года отметил, что голкиперу сборной России заслуживает памятника.

Сборная России одержала победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 2:1.