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Неймар оказался проблемой на ЧМ
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Шмейхель назвал Неймара проблемой сборной Бразилии в матче с Сербией 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: ТАСС
Легендарный голкипер сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал игру форварда сборной Бразилии Неймара в матче с командой Сербии. Об этом сообщает RT.
"У Бразилии до сих пор есть проблема с Неймаром, который сейчас является самым дорогим футболистом в мире. Он до сих пор пытается поразить всех своими навыками, но вчера у него было несколько моментов, которые он упустил. В этой конкретной игре он стал проблемой", — сказал Шмейхель.
Эксперт также отметил, что Неймар не делал ничего полезного в этом матче.
Ранее сборные Бразилии и Швейцарии вышли в плей-офф чемпионата мира 2018 года.
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