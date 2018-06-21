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Дания сыграла вничью с Австралией
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Дания сыграла вничью с Австралией на ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: Reuters
Сборная Дании сыграла вничью с национальной командой Австралии в матче второго тура группового этап чемпионата мира 2018 года в России.
Встреча, проходившая в Самаре, завершилась со счётом 1:1.
На гол датчанина Кристиана Эриксена на 7-й минуте австралийцы ответили точным ударом Миле Йединака с пенальти на 38-й минуте.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
После двух сыгранных матчей сборная Дании имеет в своём активе четыре очка, сборная Австралии набрала свой первый балл.
Следующий матч датчане проведут с Францией, австралийцы — с Перу. Оба матча состоятся 26 июня.
Ранее вице-премьер России по культуре и спорту Ольга Голодец на церемонии открытия Парка футбола чемпионата мира 2018 года на Красной площади рассказала о посещаемости матчей турнира.
RT на русском: последние новости
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