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Газзаев раскритиковал систему видеоповторов
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Газзаев раскритиковал систему видеоповторов в футболе 

Парламентская газета 35 минут назад
Фото: Парламентская газета
Применение системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время футбольных матчей негативно влияет на зрелищность и динамику игры, считает бывший главный тренер сборной России, зампред Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев.
Система VAR на крупных турнирах впервые была применена в России: сначала на Кубке конфедераций-2017, а затем — на чемпионате мира по футболу. Также она была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года. Тестирование VAR было одобрено два года назад Международным советом футбольных ассоциаций. Она была внедрена на двухлетний срок.
«В футболе 100 лет не менялись правила, и он всегда востребован, зрелищен, популярен. В принципе, я против введения этой системы, хотя мы видели, что судья не всегда может увидеть спорный эпизод. Но с другой стороны, это футбол, и останавливать игру, смотреть, ждать нельзя, так как это не хоккей. Такие судейские обсуждения нарушают принцип футбола», — цитирует Газзаева ТАСС.
По словам депутата, футбольные игры уже судят пять арбитров. И если они не могут увидеть момент, даже в динамике, то «тогда надо подумать над их квалификацией».
«Я за целостность, динамику игры, это нравится болельщикам», — добавил Газзаев.
Впервые система VAR на чемпионате мира была применена в матче между Францией и Австралией (2:1). После видеоповтора судьёй было принято решение назначить пенальти в ворота австралийцев.
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