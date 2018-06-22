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«Зенит» и «Спартак» поборются за Нойштедтера
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«Зенит» и «Спартак» поборются за натурализованного россиянина 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский защитник немецкого происхождения Роман Нойштедтер может переехать в чемпионат России, сообщает "Советский спорт".
Как утверждает Fotomac, на игрока "Фенербахче" претендуют петербургский "Зенит" и московский "Спартак". Отмечается, что турецкий клуб не против расстаться с футболистом, однако планирует выручить за его трансфер не менее €4 млн  В минувшем сезоне 30-летний защитник принял участие в 32 матчах турецкой Суперлиги, в которых забил три мяча.
Нойштедтер не попал в окончательную заявку национальной сборной России для участия в чемпионате мира — 2018.
Ранее Станислав Черчесов высказался о реакции Нойштедтера на непопадание в сборную России.
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