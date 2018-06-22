«Зенит» и «Спартак» поборются за Нойштедтера

«Зенит» и «Спартак» поборются за натурализованного россиянина

Как утверждает Fotomac, на игрока "Фенербахче" претендуют петербургский "Зенит" и московский "Спартак" . Отмечается, что турецкий клуб не против расстаться с футболистом, однако планирует выручить за его трансфер не менее €4 млн В минувшем сезоне 30-летний защитник принял участие в 32 матчах турецкой Суперлиги, в которых забил три мяча.

Нойштедтер не попал в окончательную заявку национальной сборной России для участия в чемпионате мира — 2018.