Ещё
Игрок сборной Колумбии получил множество угроз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок сборной Колумбии получил множество угроз из-за удаления на ЧМ-2018 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Защитнику сборной Колумбии Карлосу Санчесу не позавидуешь: мало того, что он подвел свою команду, получив удаление в дебюте встречи ЧМ-2018 с Японией, так еще и разгневал фанатов. Как сообщают южноамериканские СМИ, в адрес футболиста поступило множество смертельных угроз.
В адрес вратаря "Ливерпуля" и его семьи поступили угрозы
Санчес, напомним, получил красную карточку уже на третьей минуте матча с японцами за игру рукой в своей штрафной. В итоге сборная Японии одержала победу со счетом 2:1.
Это уже второй за последний месяц громкий случай, когда фанаты угрожают футболисту: после катастрофических ошибок в финале Лиги чемпионов подвергся обструкции вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус. Однако ситуация с Санчесом вызывает больше опасений, поскольку уже был прецедент. В 1994 году был убит игрок сборной Колумбии Андреас Эскобар, на чемпионате мира в США забивший в собственные ворота. Отмечается, что колумбийская полиция начала расследование в связи с угрозами в адрес Санчеса.
Российская Газета: последние новости
Песков рассказал о реакции Путина на победу нашей сборной Успехи сборной России спровоцировали ажиотажный спрос на атрибутику Украина транслирует матчи ЧМ-2018, чтобы погасить долги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Египет пожалуется на судейство в матче с Россией48
Российская сборная обогатилась на миллионы долларов131
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Месси довели до слез17
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве162
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси довели до слез
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
05:55
«Этот матч надо выиграть или умереть»
Футбол Прочее
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение