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Черчесов отказался отвечать на вопрос о допинге
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Черчесов отказался отвечать на вопрос английского журналиста о допинге 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем с Уругваем на ЧМ-2018 отказался отвечать на вопрос журналиста английского издания The Telegraph о допинге.
«Брали ли у игроков сборной дополнительные допинг-пробы? Извините, это вопрос по матчу или философии? Я не врач, я — тренер. Я не так хорошо говорю по-английски, как мой игрок, но я понимаю, что вы говорите. Мы говорим о завтрашнем матче, а не медицине. У меня другая специальность», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Матч Уругвай — Россия состоится в Самаре в понедельник, 25 июня, и начнётся в 17:00 по московскому времени. После двух стартовых матчей ЧМ-2018 Россия и Уругвай набрали по шесть очков, в очной встрече они определят победителя группы A. Чемпионат мира по футболу–2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
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