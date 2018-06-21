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Сборная Хорватии разгромила аргентинцев
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Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2018 

ТАСС 21 июня 2018
Фото: РИА Новости
Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы D прошла в Нижнем Новгороде.
Голы забили Анте Ребич (53-я минута), Лука Модрич (80) и Иван Ракитич (90).
Сборная Хорватии набрала шесть очков в двух матчах и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. Ранее выход в 1/8 финала себе обеспечили сборные России, Уругвая и Франции. Аргентинцы, набрав одно очко, занимают третье место в группе. Сборные Исландии (1 очко) и Нигерии (0 очков), которые также выступают в группе D, проведут очный матч в пятницу в Волгограде.
В заключительном туре группового этапа сборная Хорватии сыграет с командой Исландии 26 июня в Ростове-на-Дону. Аргентинцы в тот же день в Санкт-Петербурге встретятся с нигерийцами.
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