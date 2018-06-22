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«Аргентинцы думали, что Месси спасёт всех»
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Канчельскис: аргентинские футболисты в матче с хорватами ждали помощи от Месси 

ТАСС 3 часа назад
Фото: EPA
Игроки сборной Аргентины по футболу в матче чемпионата мира с хорватами надеялись, что нападающий Лионель Месси сумеет спасти команду от поражения. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", а также сборных СССР и России Андрей Канчельскис.
Аргентинцы во втором своем матче турнира в группе D в Нижнем Новгороде уступили команде Хорватии со счетом 0:3.
"У хорватов всегда была хорошая команда, они были крепким орешком. У аргентинцев было слишком много индивидуальной игры, они думали, что Месси спасет всех. Футбол — коллективная игра, поэтому поражение аргентинцев закономерно, а хорваты — молодцы, — сказал Канчельскис. — У хорватов была видна командная игра, а у аргентинцев все играли в большей мере за себя".
Хорваты показали слаженную, коллективную и грамотную игру, считает Канчельскис. "Они выполняли установку тренера, все их действия были правильными и из-за этого и результат получился правильный. Сегодня хорваты обыграли аргентинцев, но следующая игра может быть другой по содержанию — на чемпионате мира все непредсказуемо. Но то, что обыграли аргентинцев — это уже хорошо для хорватов, так как теперь они будут планомерно готовиться к плей-офф", — отметил эксперт.
"Думаю, что аргентинцы сделают все возможное для того, чтобы обыграть команду Нигерии, но уже не все от них зависит. Многое будет определять матч исландцев с нигерийцами", — добавил он.
Сборные Исландии и Нигерии, соперники аргентинцев и хорватов в группе, сыграют в пятницу в Волгограде. В заключительном туре группового этапа сборная Хорватии сыграет с командой Исландии 26 июня в Ростове-на-Дону. Аргентинцы в тот же день в Санкт-Петербурге встретятся с нигерийцами.
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