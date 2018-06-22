Болельщика наказали за оскорбление россиянки

Аргентинского болельщика наказали за пошлую просьбу в адрес россиянки

Аргентинского болельщика, приехавшего на чемпионат мира — 2018, накажут за непристойную просьбу в адрес русской девушки, сообщает "Советский спорт"

Фанат выложил видео в своих аккаунтах в социальных сетях, на котором просит молодую россиянку, которая не знает испанского языка, произнести несколько фраз неприличного содержания.

Действия фаната осудила министр безопасности южноамериканской страны Патрисия Буллрич . Она отметила, что болельщику запрещено посещать матчи мундиаля.

"Сексистское и неуважительное поведение. После того, как российские власти рассмотрели наше обращение, Фернандо Пенови, аргентинец, который использовал молодую россиянку для этих сальностей, не сможет больше войти на стадион", — написала Буллрич в своем официальном аккаунте в твиттере.

Sexista e irrespetuoso. Después de que las autoridades rusas dieran lugar a nuestro pedido, Fernando Penovi, el argentino que usó a una joven rusa para decir obscenidades, no podrá ingresar a los estadios. Se suma a los 3000 que quedaron fuera del #MundialRusia2018. pic.twitter.com/CTTgZ0RDSR— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 21 июня 2018 г. Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что бразильских болельщиков накажут за похабную шутку над россиянкой.