Болельщика наказали за оскорбление россиянки

Аргентинского болельщика, приехавшего на чемпионат мира — 2018, накажут за непристойную просьбу в адрес русской девушки, сообщает "Советский спорт".
Фанат выложил видео в своих аккаунтах в социальных сетях, на котором просит молодую россиянку, которая не знает испанского языка, произнести несколько фраз неприличного содержания.
Действия фаната осудила министр безопасности южноамериканской страны Патрисия Буллрич. Она отметила, что болельщику запрещено посещать матчи мундиаля.
"Сексистское и неуважительное поведение. После того, как российские власти рассмотрели наше обращение, Фернандо Пенови, аргентинец, который использовал молодую россиянку для этих сальностей, не сможет больше войти на стадион", — написала Буллрич в своем официальном аккаунте в твиттере.
Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Sexista e irrespetuoso. Después de que las autoridades rusas dieran lugar a nuestro pedido, Fernando Penovi, el argentino que usó a una joven rusa para decir obscenidades, no podrá ingresar a los estadios. Se suma a los 3000 que quedaron fuera del #MundialRusia2018. pic.twitter.com/CTTgZ0RDSR— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 21 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что бразильских болельщиков накажут за похабную шутку над россиянкой.