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Болельщика наказали за оскорбление россиянки
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Аргентинского болельщика наказали за пошлую просьбу в адрес россиянки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Аргентинского болельщика, приехавшего на чемпионат мира — 2018, накажут за непристойную просьбу в адрес русской девушки, сообщает "Советский спорт".
Фанат выложил видео в своих аккаунтах в социальных сетях, на котором просит молодую россиянку, которая не знает испанского языка, произнести несколько фраз неприличного содержания.
Действия фаната осудила министр безопасности южноамериканской страны Патрисия Буллрич. Она отметила, что болельщику запрещено посещать матчи мундиаля.
"Сексистское и неуважительное поведение. После того, как российские власти рассмотрели наше обращение, Фернандо Пенови, аргентинец, который использовал молодую россиянку для этих сальностей, не сможет больше войти на стадион", — написала Буллрич в своем официальном аккаунте в твиттере.
Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что бразильских болельщиков накажут за похабную шутку над россиянкой.
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