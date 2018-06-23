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Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
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Оскорбивший россиянку аргентинский болельщик извинился 

Газета.Ru 53 минуты назад
Аргентинский болельщик Нестор Фернандо Пенови, который стал участником инцидента с оскорбительными шуткам в адрес россиянки, принес извинения из-за случившегося. Об этом сообщает ТАСС.
"Мне 47 лет, я никогда не делал подобного, я ошибся, я сделал глупость", — сказал Пенови, при этом извинившись перед всеми, а также перед россиянкой, в адрес которой звучали непристойные слова.
Еще один аргентинский болельщик Клаудио Фиттерер, оскорбивший россиянку, не сможет посетить матчи чемпионата мира 2018 года в России.
"Мы только что внесли его в базу, чтобы он, как и другие 3 тыс. аргентинцев в базе, не мог попасть на стадионы во время чемпионата мира в России", — написала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в твиттере.
Ранее американец с ограниченными возможностями по здоровью Эйбл Вера прибыл в Москву на чемпионат мира по футболу 2018 года и подарил россиянину инвалидное кресло стоимостью в десять тысяч долларов.
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