Оскорбивший россиянку аргентинец извинился

Оскорбивший россиянку аргентинский болельщик извинился

Аргентинский болельщик Нестор Фернандо Пенови, который стал участником инцидента с оскорбительными шуткам в адрес россиянки, принес извинения из-за случившегося. Об этом сообщает ТАСС.

"Мне 47 лет, я никогда не делал подобного, я ошибся, я сделал глупость", — сказал Пенови, при этом извинившись перед всеми, а также перед россиянкой, в адрес которой звучали непристойные слова.

Еще один аргентинский болельщик Клаудио Фиттерер, оскорбивший россиянку, не сможет посетить матчи чемпионата мира 2018 года в России.

"Мы только что внесли его в базу, чтобы он, как и другие 3 тыс. аргентинцев в базе, не мог попасть на стадионы во время чемпионата мира в России", — написала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в твиттере.

Ранее американец с ограниченными возможностями по здоровью Эйбл Вера прибыл в Москву на чемпионат мира по футболу 2018 года и подарил россиянину инвалидное кресло стоимостью в десять тысяч долларов.