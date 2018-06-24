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Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
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Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама 

Soccer News 6 часов назад
Защитник сборной Англии Джон Стоунз открыл счет в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира против Панамы. На восьмой минуте встречи 24-летний бек отличился после подачи с углового.
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