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Бразильцы пожаловались на белые ночи
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Бразильцы назвали причиной неудач сборной белые ночи в Петербурге 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Капитан сборной Бразилии Тиаго Силва высказался об обстановке в команде перед матчем чемпионата мира против Коста-Рики. Об этом сообщает ТАСС.
По словам футболиста, бразильцы тяжело воспринимают белые ночи в Санкт-Петербурге.
«Мы к такому не привыкли. Но с нами уже говорили на эту тему врачи, вчера мы пришли достаточно поздно, поэтому нам сказали, чтобы все выключили планшеты и телефоны, ведь мы должны постараться уснуть», — рассказал он.
Силва отметил, что бразильцам предстоит тяжелый матч.
«Нужно сохранять хладнокровие, ведь, если мы будем спокойны, то сможем ближе подойти к своей цели. Очевидно, что после первого тура ответственность на нас лежит большая», — добавил защитник.
После первого тура ЧМ сборная Бразилии делит второе место в турнирной таблице группы Е с швейцарцами, набрав одно очко. На первом месте располагается команда Сербии, обыгравшая в первом матче команду Коста-Рики со счетом 1:0.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Матч между Бразилией и Коста-Рикой пройдет 22 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 15:00 по московскому времени.
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