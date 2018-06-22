В сборной Аргентины назрел бунт

СМИ: футболисты сборной Аргентины попросили сменить тренера на матч ЧМ с нигерийцами

Игроки сборной Аргентины попросили назначить другого тренера на заключительный матч группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Нигерии, который пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias со ссылкой на источник в Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

По словам источника, "сборная взбунтовалась".

"Они [футболисты] не хотят, чтобы [главный тренер Аргентины Хорхе] Сампаоли руководил ими на последнем матче [группового этапа] с Нигерией", — цитирует телеканал своего источника.

По данным журналистов, футболисты просят, чтобы на следующем матче тренером был помощник Сампаоли.

В четверг сборная Аргентины уступила команде Хорватии со счетом 0:3 в матче второго тура группового этапа. Хорваты с шестью очками досрочно вышли в плей-офф. Аргентинцы, набрав одно очко, занимают третье место в группе. Сборные Исландии (1 очко) и Нигерии (0 очков), которые также выступают в группе D, проведут очный матч в пятницу в Волгограде.

После матча с Хорватией Сампаоли принес извинения болельщикам за поражение и заявил, что тренерский штаб сборной намерен детально проанализировать прошедший матч и подготовиться к следующей игре.