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Увольнение обогатит главного тренера Аргентины
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СМИ: тренер сборной Аргентины получит неустойку в размере $20 млн в случае увольнения 

ТАСС 46 минут назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли получит неустойку в размере $20 млн в случае досрочного расторжения контракта. Об этом сообщает аргентинский телеканал TyC Sports.
Сампаоли возглавил сборную Аргентины летом 2017 года. Соглашение 58-летнего специалиста с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитано до чемпионата мира 2022 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты сборной Аргентины после поражения от хорватов (0:3) попросили назначить другого тренера на заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Нигерии. Аргентинцы еще сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира.
Матч между сборными Аргентины и Нигерии пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге.
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