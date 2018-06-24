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Необычное знакомство в автобусе попало на видео
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Жительница Казани продемонстрировала колумбийскому болельщику необычный способ знакомства 

Вести.Ru 1 час назад
В Казани, где сегодня, 24 июня, состоится игра сборных Польши и Колумбии, очевидец снял в общественном транспорте знакомство суровой местной жительницы и иностранного болельщика.
Девушка какое-то время хватала изумленного колумбийца за руки и грозила ему: "Ты сейчас выйдешь вместе со мной!" А затем, действительно, вытолкала парня на остановку и сошла с автобуса вслед за ним.
Видео с необычным способом знакомства набирает вирусную популярность в социальных сетях, пользователи которых активно обсуждают поступок девушки. Мнения разделились: некоторые восхищаются решительностью героини ролика, а другие, напротив, резко критикуют грубость ее поступка.
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