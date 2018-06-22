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Болельщики оплевали Сампаоли после провала
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Разъяренные провалом болельщики оплевали главного тренера сборной Аргентины 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Болельщики сборной Аргентины подвергли оскорблениям и оплевали главного тренера команды Хорхе Сампаоли во время матча группового этапа против команды Хорватии на чемпионате мира-2018. Об этом сообщает аргентинское Diario26.
В издании отмечают, что болельщики начали вести себя агрессивно по отношению к 58-летнему специалисту после того, как в ворота Аргентины влетел третий гол. Фанаты плевали в сторону главного тренера альбиселесте, также с трибун полетела бутылка с водой. Кроме того, были слышны оскорбления в адрес Сампаоли: некоторые аргентинцы назвали его «сыном шлюхи».
21 июня сборная Аргентины крупно проиграла хорватам (0:3) во втором матче группового этапа. Поражение усложнило турнирное положение аргентинцев. Шансы на выход в 1/8 для команды Сампаоли сохраняются только при условии, что 22 июня сборные Исландии и Нигерии играют вничью.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Заключительные матчи группы D пройдут 26 июня.
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